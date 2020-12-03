مصدر: أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس، على أن مجموعة "أوبك+" اتفقت على زيادة إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل باليوم، بدءا من يناير المقبل.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أن الجلسة القادمة ستكون في شهر فبراير المقبل.

من جهته، حث ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع "أوبك+"، على أن تأخذ المجموعة في الحسبان عند البت في سياستها الإنتاجية تراجع الطلب على الوقود خلال موسم الشتاء والإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال نوفاك: "على المجموعة أن تأخذ قرارا متوازنا".

من جانبهم، توقع خبراء اقتصاديون، "تراجع وجيز لعقود النفط بعد إعلان "أوبك+" الاتفاق على زيادة الإنتاج بدءا من يناير المقبل".

يذكر أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا طفيفا مع استئناف "أوبك+" المفاوضات بشأن سياسة الإنتاج بعد يناير المقبل.

المصدر: "رويترز"