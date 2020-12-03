نوفاك في اجتماع "أوبك+": حسم نتيجة الانتخابات الأمريكية عامل إيجابي لسوق النفط

أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع "أوبك+" اليوم الخميس، أن حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية "عامل إيجابي" لسوق النفط العالمية.

وحث نوفاك "أوبك+" على أن تأخذ في الحسبان عند البت في سياستها الإنتاجية تراجع الطلب على الوقود خلال موسم الشتاء والإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا وقال: "على المجموعة أن تأخذ قرارا متوازنا".

وارتفعت أسعار النفط مع استئناف "أوبك+" المفاوضات بشأن سياسة الإنتاج بعد يناير المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا حتى مارس 2021 على الأقل.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 48.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينيتش، فيما صعد النفط الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 45.39 دولار للبرميل.

المصدر: "رويترز"