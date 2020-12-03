مصر تستعد لإدخال تقنية جديدة تسمح بري الأرض عبر الموبايل

أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أنه سيتم وضع مجسات داخل الأرض خلال ستة أشهر لقياس نسبة الرطوبة عن طريق القمر الصناعي.

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وأوضح أنه "سيتم إرسال رسالة على الموبايل لإبلاغ الفلاح بإمكانية الري أو الانتظار على حسب النسبة الموجودة داخل الأرض، وسوف يتمكن الفلاح من تشغيل الري عن طريق الموبايل وهو جالس في المنزل".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد طالب بضرورة تطوير نظام الري بالغمر وتغييره بنظام الري الحديث بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية