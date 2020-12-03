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الإمارات تفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين

مال وأعمال

الإمارات تفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين
Reuters
الإمارات تفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين
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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنه في إطار التعاون القائم مع إسرائيل فقد تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول البلاد عبر شركات الطيران ومكاتب السياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية.

وتأتي الخطوة لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد صادق في الأول من نوفمبر الماضي على اتفاقية بين دولة الإمارات وإسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

وقد وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اتفاق السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الماضي.

وكان وفد حكومي إماراتي، قد زار إسرائيل في 20 أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، كما وقع الجانبان اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

المصدر: وام

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