"سبيربنك" يخطط لافتتاح أول معهد ذكاء اصطناعي في روسيا

قال رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، اليوم الخميس، إن المصرف الروسي سيفتتح قريبا أول معهد في روسيا لدراسة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف، أن المعهد سيتم فتحه بمشاركة كبار العلماء المحليين والعالميين، وتتمثل المهمة الرئيسية للمعهد في توفير نهج متعدد التخصصات للبحث في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لمعلومات منشورة على موقع "سبيربنك" فإنه من المقرر افتتاح المعهد في موسكو في يناير المقبل، وفي المرحلة الأولى سيكون المعهد أكاديميا، أي سيركز على البحوث الأساسية.

وسيكون المدير العلمي للمعهد من أشهر الأخصائين في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، يورجن شميدهوبر.

وأشار رئيس مصرف "سبيربنك" إلى أن شركات تنشط في النظام البيئي والتي تتبع لـ"سبيربنك" تجري أكثر من ألف مشروع بحثي في ​​مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: تاس