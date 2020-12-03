"بلومبرغ": صندوق سعودي يسعى لاقتراض 7 مليارات دولار

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن صندوق الثروة السيادية في السعودية يعتزم جمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار على شكل قروض، إذ يسعى للحصول على سيولة لاستثمارات جديدة.

وقالت المصادر، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف إلى استكمال جمع الأموال في أوائل العام المقبل واستخدام السيولة في فرص استثماراية.

وأشارت إلى أن الصندوق اتصل بهذا الشأن ببنوك دولية، مضيفة أن الحجم النهائي للقرض سيعتمد على استجابة البنوك.

وستكون هذه الصفقة هي الثالثة التي يلجأ فيها الصندوق إلى بنوك دولية للحصول على تمويل. وكان قد حصل على قرضه الأول في 2018، بقيمة 11 مليار دولار.

المصدر: بلومبرغ