"إيني" الإيطالية تكشف عن المكان الأمثل لشركات الطاقة

قال مدير العلاقات العامة بمجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة يوم الأربعاء، إنه سيكون للشرق الأوسط، ولاسيما الخليج، دور متزايد في إطار إستراتيجية الشركة.

وقال لابو بيستيلي في مقابلة عبر الإنترنت: "من الواضح أن منطقة الخليج ما زالت المكان الأمثل".

وأوضح أن المنطقة تحوي 50 بالمئة من احتياطيات الطاقة التقليدية التي يمكن استغلالها بأقل التكاليف.

وتابع: "لكن الأهم أنها المكان الذي يوجد به الكثير من الأفكار الجديدة والتقنيات.. تقنيات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، ولتشييد المدن الذكية".

وكانت "إيني" تعهدت في وقت سابق هذا العام بتقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري 80 بالمئة، في واحدة من أكثر مبادرات الطاقة النظيفة طموحا بالقطاع.

المصدر: رويترز