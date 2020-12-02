الاتحاد الأوروبي: المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت سيوافق على خطة دولية للإصلاح في لبنان

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف تراف، أن المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت الذي ينعقد في باريس اليوم الأربعاء، سوف يوافق على خطة عمل دولية للإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان.

وذكر تراف في مقابلة مع صحيفة L'Orient Le Jour، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر المنعقد عبر تقنية الفيديو، سيقوم بتحليل نتائج الجهود المتخذة من قبل المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عاجلة للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، كما أنه سيحدد حجم أعمال إعادة الإعمار خلال العام المقبل.

وأشار الدبلوماسي إلى أن من شأن المؤتمر الموافقة على خارطة الطريق التي تحدد إجراءات الإصلاح اللازمة لإخراج اقتصاد لبنان من أزمته وتحقيق إنمائه، كما أنها تتضمن تقديم مساعدات للبنان بقيمة 2,5 مليار دولار.

من جانبها، قالت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إن من أهداف المؤتمر في باريس تجنيب لبنان أزمة إنسانية، مشيرة إلى أهمية تنسيق دولي يضمن وصول جميع مواطني البلاد إلى خدمات طبية والتعليم والتأمين الاجتماعي.

ويجري المؤتمر المنعقد برعاية كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمشاركة 35 دولة وقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عشرات المنظمات غير الحكومية.

المصدر: تاس