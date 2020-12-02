إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية بقيمة 220 مليون دولار مع البحرين

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار في 2021، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه وفدا من الدولة الخليجية لتوطيد العلاقات.

طبعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر الماضي في اتفاق برعاية أمريكية وبدوافع استثمارية، إلى جانب القلق المشترك حيال إيران.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني: "ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدما وليس في المجالات التجارية فقط، بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضا".

وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن، وزيادة واردات النفط والألومنيوم من البحرين.

وكانت مذكرة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 سبتمبر الماضي، قالت إن البحرين "قد تبدي اهتماما بالحصول على تكنولوجيا عسكرية وأمنية إسرائيلية".

ولم تعلق المنامة على ذلك. ولا تنشر إسرائيل بيانات الصادرات العسكرية لكل دولة على حدة.

المصدر: رويترز