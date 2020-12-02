"الوطنية للنفط" تعلن عن إعادة فتح آبار مغلقة في ليبيا

أفادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بأنها اتفقت مع "شلمبرجير"، أكبر شركة في العالم للخدمات النفطية، على إعادة فتح آبار نفط مغلقة في ليبيا والعمل على زيادة الإنتاجية.

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وأضافت المؤسسة في بيان، أن رئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله، عقد أمس اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع الرئيس التنفيذي لشركة "شلمبرجير" أوليفر بوش، بحضور مسؤولين من الشركتين.

وقال البيان: "جرت خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم التنسيق لعقد سلسة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها على الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج، وذلك عبر التواصل المباشر والتنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة والمختصين والفنيين بالشركات النفطية".

ووفقا للبيان، فقد أشاد صنع الله "بالدور البارز الذي قامت به شركة شلمبرجير طيلة السنوات الماضية"، لافتا إلى الدور الذي تقوم به الشركة العالمية في تنمية الموارد البشرية والشروع في بناء مركز تدريب سيباشر برامجه خلال الربع الأول من سنة 2021 بمدينة بنغازي.

من جانبه أكد أوليفر سعادته بالإنجازات التي حققتها المؤسسة وشركاتها في وصولها الى المعدلات الحالية، وأكد على أن "شلمبرجير" عازمة على تقديم المساعدة الفنية والعمل على توفير خدماتها في جميع الحقول وبكافة المواقع النفطية.

المصدر: RT