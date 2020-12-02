مع تزايد الإصابات بكورونا.. هل تغلق تركيا حدودها في وجه السياح الأجانب؟

أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة بأن السلطات التركية لم تنظر بعد في مسألة إغلاق الحدود، على الرغم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

قال المصدر الدبلوماسي، بحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، موضوع إغلاق الحدود في تركيا ليس مطروحا على جدول الأعمال".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق عن حزمة تدابير احترازية لمكافحة كورونا، تتضمن حظر تجول خلال أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الجمعة) من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة فجرا، وحظر تجول يبدأ من 21.00 مساء الجمعة إلى 05.00 صباح الاثنين.

المصدر: نوفوستي