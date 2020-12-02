وزير النفط الهندي: نتطلع لاستئناف شراء النفط من إيران وفنزويلا في عهد بايدن

صرح وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم، بأن بلاده تريد تنويع مصادر وارداتها النفطية، وهو ما يشمل استئناف الإمدادات من إيران وفنزويلا بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

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وردا على سؤال بشأن استئناف واردات النفط من إيران وفنزويلا خلال فترة بايدن الرئاسية، قال الوزير: "أرغب كمشتر في المزيد من مصادر الشراء، ينبغي أن يكون لدي المزيد من المقاصد التي أتوجه لها لشراء النفط".

المصدر: رويترز