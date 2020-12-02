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وزير النفط الهندي: نتطلع لاستئناف شراء النفط من إيران وفنزويلا في عهد بايدن

مال وأعمال

وزير النفط الهندي: نتطلع لاستئناف شراء النفط من إيران وفنزويلا في عهد بايدن
Reuters
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صرح وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم، بأن بلاده تريد تنويع مصادر وارداتها النفطية، وهو ما يشمل استئناف الإمدادات من إيران وفنزويلا بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

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وردا على سؤال بشأن استئناف واردات النفط من إيران وفنزويلا خلال فترة بايدن الرئاسية، قال الوزير: "أرغب كمشتر في المزيد من مصادر الشراء، ينبغي أن يكون لدي المزيد من المقاصد التي أتوجه لها لشراء النفط".

المصدر: رويترز

 

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