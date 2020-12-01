الأسهم الأمريكية ترتفع بفعل آمال اللقاح وبيانات صينية قوية

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، حيث تعززت الرهانات على تعاف اقتصادي سريع بفضل بيانات قوية للمصانع الصينية والآمال حيال لقاح مضاد لكورونا.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 158.86 نقطة بما يعادل 0.54 بالمئة ليصل إلى 29797.50 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد أند بورز" 500 بمقدار 24.24 نقطة أو 0.67 بالمئة مسجلا 3645.87 نقطة، وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع 114.63 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 12313.36 نقطة.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت اليوم الثلاثاء إن آفاق الاقتصاد العالمي في تحسن بالرغم من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا بالكثير من البلدان، وذلك بفضل ظهور لقاحات وترسخ تعاف تقوده الصين.

وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي سينمو 4.2 بالمئة في العام المقبل ويتراجع إلى 3.7 بالمئة في 2022 بعد أن انكمش 4.2 بالمئة هذا العام.

المصدر: "رويترز"