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المصريون يشترون عقارات بملايين الجنيهات خلال عام واحد

مال وأعمال

المصريون يشترون عقارات بملايين الجنيهات خلال عام واحد
Reuters
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قال البنك المركزي المصري، إن التحويلات الواردة من الخارج لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين سجلت 666.2 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2019\2020.

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وذكر البنك المركزي في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين ارتفعت بمقدار 56.9 مليون دولار، لتصل إلى 143.7 مليون دولار.

وأضاف أن صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية تراجع بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مدفوعات بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار، لتسجل 295.4 مليون دولار.

المصدر: وكالات

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