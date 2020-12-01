الكرملين: بوتين لا يخطط لمناقشة صفقة "أوبك+" مع كبرى شركات النفط الروسية

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم مناقشة شروط صفقة "أوبك+" مع كبرى شركات النفط الروسية، وذلك قبيل اجتماع وزاري لـ"أوبك+".

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال للصحفيين بهذا الشأن اليوم الثلاثاء. وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن جدول بوتين لا يزال لا يشمل إجراء محادثات هاتفية مع القيادة في السعودية أو دول أخرى في "أوبك+".

وأشار إلى أن العمل التحضيري لاجتماع "أوبك+" جار ويشرف عليه نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك (وزير الطاقة الروسي السابق).

وأجلت مجموعة "أوبك+" المحادثات حول سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى يوم الخميس المقبل.

وكان من المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+"، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها اليوم الثلاثاء.

المصدر: تاس