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هبوط الليرة التركية بعد تدابير جديدة بشأن كورونا

مال وأعمال

هبوط الليرة التركية بعد تدابير جديدة بشأن كورونا
Reuters
أرشيف
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هبطت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، 1% مقابل الدولار، بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة تمتد لنهاية الأسبوع، وتدابير أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

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وتراجعت العملة التركية إلى 7.91 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العملة التركية، أمس الاثنين، بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.

وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد التركي.

المصدر: رويترز

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