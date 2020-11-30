الكشف عن حجم واردات النفط اليابانية من الإمارات خلال أكتوبر

أفادت بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بأن مصدر حوالي31% من وارداتها النفطية خلال شهر أكتوبر، كان من الإمارات.

وأوضحت بيانات الوكالة، أن اليابان استوردت من الإمارات نحو 21.850 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل نسبة 31.2% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي الواردات اليابانية من النفط الخام، خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 70.145 مليون برميل.

المصدر:"وام"