العراق يوقع مع شركة روسية عقد "المسح الزلزالي الثنائي والثلاثي الأبعاد"

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، توقيع عقد "المسح الزلزالي الثنائي والثلاثي الأبعاد" بين شركتي الإستكشافات النفطية العراقية وشركة "باشنفت" الروسية.

وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، خلال توقيع العقد، إن "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها للإستثمار الأمثل للثروة الهيدروكاربونية من أجل تعظيم الإحتياطي النفطي وتطويره".

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، إن "أهداف توقيع العقد تأتي لإعداد الدراسة التفصيلية للبنية الجيولوجية بهدف تحديد الصورة التركيبية للرقعة الإستكشافية (12) وتقدير الموارد الهيدروكاربونية وإعداد أهداف الحفر الإستكشافي".

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وأضاف، أن "الاستكشافات والمسوحات الزلزالية التي تقيمها الوزارة تأتي ضمن خطط الوزارة لزيادة الإحتياطات النفطية وزيادة الإنتاج من النفط والغاز، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظتين".

المصدر: RT