رئيس "روس نفط" يكشف عن عوامل ستؤثر على أسعار النفط

كشف رئيس شركة "روس نفط" الروسية، إيغور سيتشين، اليوم الأحد، عن العوامل التي ستؤثر على مستوى أسعار النفط في المستقبل.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، رد سيتشين على سؤال حول توقعاته بشأن آفاق أسعار النفط ومدى استمرار تقلباتها، قائلا: "كل شيء سيتعلق بالخطوات المنسقة للأطراف الفاعلة في السوق، وبالطبع بمستوى الاستهلاك".

ويتوقع أن تجري مجموعة "أوبك+"، الأسبوع المقبل، يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، سلسلة اجتماعات ستقرر الدول الأطراف بناء على نتائجها، ما إذا كان مجديا بالنسبة لها الانتقال إلى زيادة إنتاج النفط بما يناهز مليوني برميل في اليوم، بدءا من العام المقبل.

وتدرس الأطراف حاليا تأجيل اتخاذ هذه الخطوة لمدة معينة، نظرا لبطء عودة الطلب على النفط إلى مستواه السابق، على خلفية الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا هذا الأسبوع أن "أوبك" والدول الشريكة معها، وفي مقدمتها روسيا، تميل إلى تمديد المعايير السارية لخفض الإنتاج لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.

وانطلقت الصفقة الجديدة لدول "أوبك+" في شهر مايو الماضي من خفض الإنتاج بمقدار 9,7 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر. ومنذ أغسطس تواصل المجموعة في خفض الإنتاج، لكن بمقدار 7,7 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. ومن المخطط أن يتم خفض الإنتاج في الفترة ما بين يناير 2021 وحتى أبريل 2022 بوتيرة 5,8 برميل في اليوم.

المصدر: نوفوستي