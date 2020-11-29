وزير البترول المصري: دعم المواد البترولية بمصر يهبط 46%

قال وزير البترول المصري، اليوم الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 46 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

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وأوضح الوزير طارق الملا في تصريحات لرويترز أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول... من سبعة مليارات جنيه كانت بالموازنة، ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام".

وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

(الدولار = 15.61 جنيه مصري)

المصدر: رويترز