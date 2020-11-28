مصر.. تراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية والسلع التموينية

أظهرت بيانات وزارة المالية في مصر اليوم السبت، تراجع فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر بنسبة 77% في السنة المالية 2019/2020 إلى 18.6 مليار جنيه.

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كما أظهرت أن دعم السلع التموينية تراجع 7.6 بالمئة إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

المصدر: رويترز