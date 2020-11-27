ألمانيا تسعى للخروج من أزمة كورونا العام المقبل "بكامل قوتها"

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن ألمانيا تحشد الكثير من الأموال للتصدي لأزمة فيروس كورونا، في سبيل أن يخرج اقتصاد البلاد بكامل قوته في عام 2021.

وأوضح الوزير، أن ألمانيا تحشد مبالغ طائلة للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا، وتأمل أن يخرج الاقتصاد من الأزمة بكامل قوته في العام المقبل.

وأوضحت وزارتا الاقتصاد والمالية في ألمانيا في بيان مشترك، اليوم، أن ألمانيا ستوسع مساعدات فيروس كورونا للشركات لتصل إلى 4.5 مليار يورو أسبوعيا في ديسمبر المقبل.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير: "لن نترك شركاتنا وموظفيها وحدهم في هذا الوقت العصيب".

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وفي سياق متصل، قال مشرعون ألمان، اليوم الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (حوالي 214.36 مليار دولار) في العام المقبل، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز