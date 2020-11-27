صحيفة تتحدث عن تقليصات في رواتب كبار مدراء شركات النفط والغاز

ذكرت صحيفة "فوربس" الأمريكية عن حدوث تقليصات بنحو 15% في رواتب كبار المدراء في شركات النفط والغاز وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العاليمة، بسبب أزمة فيروس كورونا.

ووفقا للصحيفة فقد تقلصت رواتب كبار المدراء في هذه الصناعة الحيوية في العام الحالي 2020 بنسبة 15% مقارنة بمستويات العام الماضي 2019.

وقامت الصحيفة بتحليل رواتب المدراء التنفيذيين في 12 صناعة مختلفة منذ العام 2006، وأشارت إلى أن رواتب المسؤولين التنفيذيين العاملين في مجال النفط سجلت في 2013 مستوى قياسيا، أما في العام 2020 فقد تصدرت رواتب المدراء في شركات الاتصالات والصناعات الثقيلة جميع القطاعات الصناعية.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي