مثل أساليب المافيا.. برلماني ألماني يتحدث عن المحاولات الأمريكية لوقف "السيل الشمالي-2"

وصف البرلماني الألماني البارز، كلاوس إرنست، محاولات واشنطن اليائسة لوقف بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" بـ"أساليب المافيا"، ودعا الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه المحاولات.

وقال البرلماني الألماني، لـRT متحدثا عن التهديدات الأمريكية الجديدة بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع الروسي، الذي يهدف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، قال إن "أفعالهم تشبه تصرفات المافيا".

وأضاف كلاوس، الذي يترأس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البوندستاغ: "تماما مثل أعضاء المافيا الذين يبتزون أموال الحماية من الشركات. تأتي الولايات المتحدة إلى أوروبا مدعية أنها تسعى لحماية حلفائها من الروس، لكنها تهدد الشركات الأوروبية بالانهيار الاقتصادي في حال تم رفض عرض الحماية هذا".

وتحدث البرلماني عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء الموقف الأمريكي، وقال: "لا يتعلق الأمر بأمننا. إن الأمر يتعلق بسعي الأمريكيين لبيع غازهم المسال في أوروبا، الذي يضر بالبيئة والأعلى سعرا". وأضاف: "لا يمكننا أن ندع دولة أخرى تملي علينا كيف ينبغي لنا إدارة إمدادات الطاقة لدينا".

وأشار إلى أن زملاءه النواب وفي الحكومة الألمانية يعتبرون الإجراءات الأمريكية انتهاكا للقانون الدولي، وأكد إن "مجرد التعبير عن الاحتجاج على مثل هذه الإجراءات لن يكون كافيا. إن واشنطن لن تتوقف عند هذا الحد وستجد ببساطة أسبابا جديدة لمواصلة فرض عقوبات على أوروبا".

وفي وقت سابق قالت تقارير إعلامية إن الضغط الأمريكي أجبر شركة نرويجية ألمانية لإدارة المخاطر وضمان الجودة للخروج من المشروع الروسي، حيث أن هذه الشركة كانت يجب أن تمنح الشهادات اللازمة لـ"السيل الشمالي-2".

وأعلنت الحكومة الألمانية مرارا أن العقوبات الأمريكية العابرة للحدود غير شرعية، مشيرة إلى أن برلين تعتبر "السيل الشمالي 2" مشروعا اقتصاديا، وأنها في الوقت ذاته تصر على ضرورة بقاء أوكرانيا دولة ترانزيت لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

ومطلع يونيو الماضي، طرح الحزب الجمهوري أمام مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون حول توسيع العقوبات الخاصة بالمشروع الروسي، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن وزارته ستدرج مشروعي "السيل الشمالي 2" و"السيل التركي" على قائمة المشاريع الخاضعة لسريان قانون "مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي تبنته الولايات المتحدة في العام 2017 لمعاقبة الدول التي تبرم صفقات كبيرة مع موسكو لشراء أسلحة ومعدات عسكرية روسية.

وفي 4 نوفمبر، أفادت وكالة "بلومبرغ" بتوصل ممثلي مجلسي الكونغرس إلى اتفاق على أن العقوبات الأمريكية الموسعة ضد "السيل الشمالي 2" يمكن أن تستهدف شركات تتعاون مع السفن الروسية العاملة على إتمام بناء خط الأنابيب.

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر خط الأنابيب عبر مياهها الإقليمية.

المصدر: RT