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تركيا توقع اتفاقا مع قطر لبيع 10% من بورصة اسطنبول

مال وأعمال

تركيا توقع اتفاقا مع قطر لبيع 10% من بورصة اسطنبول
Reuters
صورة تعبيرية
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قال صندوق الثروة السيادي التركي، اليوم الخميس، إنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة تشتري الدوحة بموجبها 10% من بورصة اسطنبول.

أوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة. دون أن يتم الكشف عن القيمة التقديرية للصفقة المحتملة.

ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيادة إلى أنقرة، حيث وصل اليوم لحضور الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية.

المصدر: رويترز

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