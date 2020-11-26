عملة "البيتكوين" تواصل الهبوط وتنخفض بأكثر من 10%

واصلت عملة "البيتكوين" الهبوط، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفضت بأكثر من 10% ، ما يعني أن "البيتكوين" الواحد قد تراجع بنحو 1000 دولار.

وأظهر موقع Coindesk، المتخصص في متابعة العملات الرقمية، أن "البيتكوين" قد انخفض بنسبة 10.36%، بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، إلى 17247.70 دولار.

وقادت بتكوين موجة بيع واسعة للعملات المشفرة اليوم الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في قرابة عامين في وقت سابق هذا الأسبوع.

المصدر: RT