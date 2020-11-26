روحاني: اقتصادنا كبير ومقاوم ولا توجد أي دولة في المنطقة بقوة إيران

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الاقتصاد الإيراني كبير ومقاوم ولا توجد أي دولة في المنطقة بقوة إيران، ونحن قوة صمدت بكل استطاعتها في مواجهة العقوبات (الأمريكية).

وجاء تصريح الرئيس الإيراني روحاني خلال افتتاح، عبر تقنية الفيديو، مشروعات نفطية في البلاد، وقال: "نحن الآن نشهد افتتاح ثلاثة مشاريع بقيمة 30 ألف مليار تومان، وهذا يتم في الوقت الذي أراد العدو فرض العقوبات وعزل إيران، وتصور أن بإمكانه أن يجعلنا يائسين من المستقبل".

وأضاف: "أولئك الذين وظفوا كافة قدراتهم في مواجهة الشعب الإيران، وفرضوا أقسى العقوبات، وقالوا إننا لن نحتفل بذكرى الثورة عام 2019، تلقوا هزيمة مدوية، وسيلقى بهم في مزبلة التاريخ بعد أسابيع".

وتابع: "نظرا لقدراتها الكبيرة، يمكن لإيران تلبية احتياجات المنطقة وحتى العالم في بعض الحالات، بثمن أرخص وبطرق أسهل".

المصدر: RT