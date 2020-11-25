الإمارات.. مؤشرات الأسواق المالية تواصل صعودها

واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها خلال تداولات اليوم الأربعاء، وسط تسجيل مؤشراتها قفزات جديدة مما زاد مكاسبها 2.7 مليار درهم.

وأظهرت الاحصائيات الصادرة عن الأسواق المالية الإماراتية، صعود القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بنحو2.7 مليار درهم في ختام جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملاتها الأسبوعية.

وسجل المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية نموا بنسبة 0.85% عند مستوى 4989 نقطة، في حين تجاوز المؤشر العام لسوق دبي المالي مستوى 2400 نقطة وأغلق عند 2413 نقطة بزيادة نسبتها 0.57% مقارنة مع اليوم السابق.

وواصل سهم إعمار العقارية ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى 3.27 درهم، بالإضافة إلى سهم إعمار للتطوير الذي سجل 2.75 درهم للسهم وإعمار مولز 1.91 درهم.

وفي قطاع البنوك، صعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.44 درهم للسهم، في حين حافظ سهم بنك الإمارات دبي الوطني على مستواه السابق.

وعلى صعيد سوق العاصمة الإماراتية، بلغت التداولات ليوم الأربعاء 25 نوفمبر حوالي 125 مليون درهم، كما ارتفع سهم بنك أبو ظبي الأول إلى 12.86 درهم ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 4.70 درهم وبنك أبو ظبي التجاري 6.10 درهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين نحو 880 مليون درهم، وتم تداول 542 مليون سهم، من خلال 9398 صفقة.

المصدر:"وام"