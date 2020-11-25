إزالة مبنى "السفينة" في السعودية

أعلنت أمانة جدة في السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تمت إزالة مبنى "السفينة" الواقع على طريق الملك عبدالعزيز، بسبب ارتكابه مخالفات عديدة وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.

وأفادت مصادر، بأن سبب إزالة مبنى "السفينة" هو عدم استكمال التصاريح اللازمة، التي تعهد بها المالك في سبيل تصحيح بعض الاشتراطات للموقع، وإيجاد مواقف وتشغيل الموقع واستكمال ما يتعلق بالسلامة.

#أمانة_جدة تزيل مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز بسبب عدة مخالفات وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة. pic.twitter.com/KUp68uWVyA — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) November 25, 2020

‏⁧وأضافت أن مبنى "السفينة" خطط ليحتوي على العديد من مطاعم، ومضى عليه نحو 18 عاما ولم يتم تشغيله سوى أشهر بشكل تجريبي.

وتعود مليكة المبنى لرجل أعمال معروف غادر السعودية منذ عدة سنوات على خلفية قضية شهيرة أوقف على إثرها وظل مطلوبا للمحاكمة، وأنشأ المبنى ليكون موقعا استثماريا لكن لم يكتب له النجاح.

المصدر: "عكاظ"