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انخفاض التجارة الخارجية للسعودية

مال وأعمال

انخفاض التجارة الخارجية للسعودية
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أفادت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، بأن الصادرات النفطية وغير النفطية في المملكة السعودية تراجعت في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وبحسب البيانات، فإن صادرات السعودية النفطية انخفضت بنسبة 38.7% في سبتمبر 2020 لتصل إلى 22.155 مليار ريال، كما تراجعت الصادرات غير النفطية أيضا بنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتبلع 18.209 مليار ريال في نفس التاريخ.

وأشارت البيانات أيضا إلى وجود تراجع في إجمالي الواردات السعودية بنسبة 8.1%.

المصدر: "رويترز"

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