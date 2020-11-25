انخفاض التجارة الخارجية للسعودية

أفادت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، بأن الصادرات النفطية وغير النفطية في المملكة السعودية تراجعت في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وبحسب البيانات، فإن صادرات السعودية النفطية انخفضت بنسبة 38.7% في سبتمبر 2020 لتصل إلى 22.155 مليار ريال، كما تراجعت الصادرات غير النفطية أيضا بنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتبلع 18.209 مليار ريال في نفس التاريخ.

وأشارت البيانات أيضا إلى وجود تراجع في إجمالي الواردات السعودية بنسبة 8.1%.

المصدر: "رويترز"