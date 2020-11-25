انهيار الطلب على شراء الدجاج في إيران بعد قفزة هائلة في الأسعار

أحجم الإيرانيون عن شراء الدجاج خلال اليومين الماضيين، بعد ارتفاع أسعاره حتى أرقام قياسية، حسبما أورد مراسلنا، اليوم الأربعاء.

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وقال رئيس نقابة الدواجن والأسماك في إيران، يوسف خاني، إن الطلب على شراء الدجاج تقلص بمقدار سبعين بالمائة، مضيفا أن اتجاه مواطنين لشرائه من المراكز الحكومية بأسعار تقل عن 50% من السوق، أدى إلى تشكيل طوابير طويلة.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية العديد من الفيدوهات لطوابير طويلة على شراء الدجاج من مراكز حكومية، وذلك على الرغم من الإغلاق الشامل الذي أعلنته السلطات مطلع الأسبوع في كافة أنحاء البلاد، لمكافحة جائحة كورونا.

وانتقد التلفزيون الإيراني أداء حكومة الرئيس حسن روحاني، في كبح أسعار الدجاج، وسخر مقدم برنامج "طهران 20" على قناة طهران، قائلا: "نأمل أن يبادر الدجاج بفعل شيء، بعد فشل كافة الخطط الحكومية".

ويعود ارتفاع أسعار الدجاج إلى نقص في غذائه المتمثل بفول الصويا، وذلك جراء مشكلة تواجهها البلاد في استيراده من الخارج بسبب العقوبات الأمريكية.

ونشر صاحب مدجنة في إيران مقطع فيديو، يقول فيه إنه اضطر لشراء شحنة من فول الصويا المخلوط بالرمل، وبسعر مرتفع، لإطعام الدجاج.

ومع أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران لا تتضمن شحنات الغذاء، إلا أنها تجعل من الصعب على المستوردين الإيرانيين الحصول على خطاب ائتمان لتمويل المشتريات، أو إجراء تحويلات مصرفية دولية.

المصدر: RT