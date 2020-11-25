مؤشر "داو جونز" الأمريكي يسجل مستوى هو الأول في تاريخه

اخترق مؤشر "داو جونز" الصناعي حاجز 30000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، أمس الثلاثاء، وسط آمال في فعالية لقاح كورونا وإنهاء حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي تداولات أمس على ارتفاع نسبته 1.54% عند 30046.24 نقطة، فيما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 1.62% إلى 3635.41 نقطة.

بينما أغلق المؤشر "ناسداك" المجمع عند 12036.79 نقطة، بارتفاع نسبته 1.31%، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

President Trump: "I just want to congratulate everybody. The stock market Dow Jones Industrial Average just hit 30,000 which is the highest in history. We've never broken 30,000 and that's just despite everything that's taken place with the pandemic." pic.twitter.com/aKsXFqucfu — CSPAN (@cspan) November 24, 2020

ويأتي ذلك بعد أن مهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق رسميا لانتقال منظم للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وهنأ الرئيس ترامب، خلال مؤتمر صحفي مقتضب أقيم أمس الثلاثاء، الشعب الأمريكي، بمناسبة بلوغ المؤشر هذه المستويات، وأشار إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي يكسر فيها مؤشر "داو جونز" حاجز الـ30 ألفا.

جدير بالذكر أن رحلة مؤشر "داو جونز" من 20 ألفا وحتى 30 ألفا استغرقت أقل من أربعة أعوام، بالمقارنة مع رحلته للوصول إلى 10 آلاف، التي استغرقت عقدين من الزمن.

ولا يزال النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يعاني من الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق على الرغم من وجود مكاسب في سوق الأسهم.

المصدر: RT