المالية المصرية تؤكد أنها ستدفع ضريبة قيمة مضافة على شحن شحنات القمح المستوردة لحين تعديل القانون

أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر ستدفع ضريبة قيمة مضافة على شحن شحنات القمح المستوردة، لحين تعديل قانون لإزالة تلك التكاليف.

إقرأ المزيد

وأشار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إلى أنه يستهدف تعديل قانون لاستثناء تكاليف الشحن من الضريبة، بالنسبة للشحنات المستوردة على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق، إن العجز الكلي بلغ 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 3.1 بالمئة قبل عام.

المصدر: "رويترز"