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"أرامكو" السعودية تعلن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار

مال وأعمال

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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن اكتمال إصدار سنداتها الدولية، وقيمة الطرح هي 8 مليارات دولار، ووصل العدد الإجمالي للصكوك/السندات إلى 40 ألفا.

وأعلنت أرامكو في بيانها، أن عائد الصك/ السند ٪1.250 للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و1.625٪ للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250٪ للسندات المستحقة خلال عشر سنوات.

وأن عائد الصك/السند 3.250٪ للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و3.500٪ للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.

المصدر: رويترز

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