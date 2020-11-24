"جنرال موتورز" تسحب 5.9 مليون سيارة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركة "جنرال موتورز" الأمريكية قررت سحب 5.9 مليون سيارة دفع رباعي وشاحنة خفيفة في الولايات المتحدة، لتبديل منفاخ الوسائد الهوائية من إنتاج Takata.

وذكرت أن هذه العملية قد تكلف الشركة أكثر من مليار دولار، حيث ستسحب الشركة بعد أشهر موديلاتها من 2007 إلى 2014، بما فيها "شيفروليه سيلفرادو"، و"جي إم سي سييرا بيك أب"، بالإضافة إلى "كاديلاك إسكاليد"، و"شيفي تاهو"، و"سوبربان"، و"جي إم سي يوكون".

ووفقا لأرقام الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن عمليات سحب السيارات ستأتي بسبب مشاكل الوسادة الهوائية، وستؤثر على 19 شركة تعمل في إنتاج السيارات، بما فيها "هوندا موتور"، و"فورد موتور"، وBayerische Motoren Werke AG وTesla Inc، بما يشمل عشرات الملايين من السيارات.

المصدر: إنترفاكس