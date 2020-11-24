العملة التركية تعاود هبوطها والأتراك يقبلون على الذهب

تراجعت الليرة التركية زهاء 2% متخطية الـ8 ليرات للدولار اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها مع استغلال الأتراك موجة صعودها في الآونة الأخيرة لشراء الذهب.

وحل الضعف بالليرة لتسجل 8.05 مقابل الدولار مقارنة مع 7.888 في إغلاق أمس الاثنين، لكنها قلصت خسائرها لاحقا لتبلغ 7.96 في الصباح، وسجلت العملة التركية انخفاضا قياسيا عند 8.58 مطلع الشهر الحالي تلاه انتعاش، وهي متراجعة بنسبة 26% منذ بداية العام الجاري.

ويراقب المستثمرون أيضا نتائج أول إصدار سندات تركي لأجل عشر سنوات خلال أكثر من عامين، ويعكفون على تقييم خطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن وصفت ألمانيا الانتقادات التركية بأنها "غير مبررة".

المصدر: "رويترز"