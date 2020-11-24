الكاظمي: الاستثمار أولوية بالنسبة للحكومة العراقية

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار أولوية بالنسبة لحكومته، وشدد على ضرورة الاهتمام به.

وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، حرص الحكومة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين، واعتبره أولوية بالنسبة لحكومته.

وأضاف الكاظمي، أن "الحكومة العراقية حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين".

ووجه وزراء حكومته بضرورة الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية.

المصدر: RT