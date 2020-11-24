تونس تشتري قمحا لينا وصلدا وعلف شعير في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى قمحا لينا وقمحا صلدا وعلف شعير في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الثلاثاء.

وأفاد المتعاملون الأوروبيون بأن الكمية المشتراة غير معروفة بعد.

ويعتقد أنها قريبة من الحجم المطلوب في المناقصة عند نحو 75 ألف طن من القمح الصلد و92 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير.

وصرح المتعاملون بأن القمح اللين قيل "إنه جرى شراؤه على 4 شحنات بأسعار 275.83 دولار و276.97 دولار و275.49 دولار و276.89 دولار، للطن شاملا تكلفة الشحن.

المصدر: رويترز