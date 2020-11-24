مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أكبر هبوط في 6 أشهر
Reuters
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أظهر مسح اليوم أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أكبر هبوط منذ يونيو الماضي خلال الشهر الحالي في ظل إجراءات عزل في معظم انحاء البلاد، غير أن التراجع أقل مما كان يخشى الخبراء.
وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مؤشره لمبيعات التجزئة الشهرية هبط إلى -25 نقطة في نوفمبر الجاري من -23 نقطة في أكتوبر الماضي.
وهذه أقل قراءة منذ يونيو الماضي، ولكنها أقل وطأة من التراجع الذي توقعه اقتصاديون، حيث أشاروا إلى -35 نقطة.
المصدر: "رويترز"