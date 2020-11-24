عملة "بيتكوين" تكسر حاجز 19000 دولارا لأول مرة منذ ديسمبر 2017

ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 19000 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017.

ووفقا لبيانات CoinMaretCap، وهي منصة لتداول العملات الرقمية، فقد جرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 13:06 بتوقيت موسكو، عند 19042 دولارا، بزيادة نسبتها 2.8%.

فيما صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 2.42% إلى 19092 دولارا في منصة Binance، وهي منصة أيضا لتداول العملات الرقمية.

وآخر مرة جرى فيها تداول عملة "البيتكوين" فوق مستوى 19000 دولارا كان في 16 ديسمبر 2017.

المصدر: "نوفوستي"