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بالصور.. حاكم دبي يتفقد المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"

مال وأعمال

بالصور.. حاكم دبي يتفقد المرحلة الرابعة من
Reuters
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية".

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وأشار حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تكلفت 15 مليار درهم (4.087 مليار دولار)، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 50 مليار درهم، لإنتاج 5000 ميغاوات من الطاقة النظيفة.

وأضاف "هدفنا 75 بالمائة طاقة نظيفة لدبي خلال الـ 30 عاما القادمة، نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول".

بالصور.. حاكم دبي يتفقد المرحلة الرابعة من
بالصور.. حاكم دبي يتفقد المرحلة الرابعة من
twitter
بالصور.. حاكم دبي يتفقد المرحلة الرابعة من
بالصور.. حاكم دبي يتفقد المرحلة الرابعة من

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس أن دولة الإمارات باتت تمتلك بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع، وبما يعزز من تنافسية الدولة.

1 دولار= 3.67 درهم إماراتي

المصدر: تويتر+وسائل إعلام إماراتية

 

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