بالصور.. حاكم دبي يتفقد المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"

تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية".

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وأشار حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع تكلفت 15 مليار درهم (4.087 مليار دولار)، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 50 مليار درهم، لإنتاج 5000 ميغاوات من الطاقة النظيفة.

وأضاف "هدفنا 75 بالمائة طاقة نظيفة لدبي خلال الـ 30 عاما القادمة، نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول".

أثناء تفقد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ... المرحلة الرابعة تكلفت ١٥ مليار درهم .. والتكلفة الاجمالية للمشروع ٥٠ مليار درهم لانتاج ٥٠٠٠ ميجاوات من الطاقة النظيفة .. هدفنا ٧٥٪ طاقة نظيفة لدبي خلال ٣٠ عام القادمة .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول . pic.twitter.com/srAwLSK2oK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 24, 2020

twitter

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس أن دولة الإمارات باتت تمتلك بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع، وبما يعزز من تنافسية الدولة.

1 دولار= 3.67 درهم إماراتي

المصدر: تويتر+وسائل إعلام إماراتية