ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2% مدعومة بأنباء إيجابية عن لقاح كورونا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة، بعد أن دفع أحدث تقرير عن تجارب مشجعة للقاح مضاد لفيروس كورونا المتعاملين إلى توقع تعافي الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.10 دولار، أو 2.45 بالمئة، لتسجل عند التسوية 46.06 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام "القياس الأمريكي" غرب تكساس الوسيط 64 سنتا، أو 1.51 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.06 دولار للبرميل وذلك بعد أن سجل الخامان القياسيان قفزة خمسة في المئة الأسبوع الماضي.

وأعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية لصناعة الأدوية أمس الاثنين أن لقاحها، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، أظهر فعالية بحوالي 90 في المئة.

المصدر: "رويترز"