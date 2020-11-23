شركة إيطالية تستثمر ملياري روبل في مشروع بمقاطعة موسكو

شهدت مقاطعة موسكو اليوم الاثنين مراسم وضع حجر أساس لبناء مصنع جديد لمواد عزل حراري، وفي إطار المشروع ستستثمر الشركة الإيطالية K-Flex نحو ملياري روبل (قرابة 264 مليون دولار).

وسيبدأ تشغيل المجمع الصناعي، الذي سيشيد على مساحة 24 ألف متر مربع، في أغسطس أو سبتمبر من العام القادم، ومن المتوقع أن يوفر المصنع الجديد عملا لـ90 شخصا.

تعمل الشركة الإيطالية K-Flex في منطقة موسكو منذ العام 2005، وخلال الأعوام الخمسة العشرة الماضية استثمرت الشركة المصنعة للعزل الحراري حوالي 5 مليارات روبل في مشاريعها. وتواصل الاستثمار في اقتصاد مقاطعة موسكو.

ومن المخطط أن يتم تصدير منتجات المعمل الجديد إلى بيلاروس وكازاخستان وجورجيا ومولدوفا وقرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان والهند والصين، وسيصبح المصنع الجديد أحد المصانع الرائدة بين منتجي العزل في رابطة الدول المستقلة.

المصدر: "نوفوستي"