سهم شركة "أسترازينكا" البريطانية يهبط رغم الكشف عن لقاح كورونا

انخفض سهم شركة "أسترازينكا"، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 2% على الرغم من كشف الشركة البريطانية عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 09:37 بتوقيت غرينيتش، تراجع سهم الشركة بنسبة 1.96%، وفقا لما أظهرته التداولات.

وفي وقت سابق، أكدت "أسترازينكا"، أن لقاحها لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد"، أظهر متوسط فعالية 70% للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين.

ووفقا لمحللين فقد توقعت السوق تقييمات أعلى لفعالية لقاح "أسترازينكا"، وقال محلل الاستثمارات والأسواق في شركة الاستثمار البريطانية Hargreaves Lansdown Suzanne Streeter، إن الانخفاض يرجع إلى حقيقة أن نتائج الاختبارات أظهرت متوسط ​​كفاءة بنسبة 70%.

المصدر: "نوفوستي"