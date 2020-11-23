أسعار النفط تواصل مكاسبها بفضل آمال اللقاح وتوتر في منطقة الخليج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها إذ يتوقع المتعاملون تعافيا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا وسط مخاوف حيال توتر في منطقة الخليج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.29 بالمئة إلى 46.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش، وسجل الخام بذلك أعلى مستوى منذ 2 سبتمبر الماضي.

بينما زاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2 بالمئة إلى 43.27 دولار للبرميل. وقفز الخامان خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في "أكسي"، وهي شركة خدمات مالية: "تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير والتوقعات بأن اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الخالية لمدة بين ثلاثة وستة أشهر".

وتجتمع "أوبك+" يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبل لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من 7.7 مليون برميل يوميا من يناير المقبل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين إنها أطلقت صاروخا على محطة توزيع تشغلها "أرامكو" السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية على مزاعم متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي.

وتقع منشآت "أرامكو" لإنتاج وتصدير النفط في الغالب في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية على بعد أكثر من ألف كيلومتر من جدة.

المصدر: "رويترز"