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لقاح "سبوتنيك-V" سيكون أرخص بكثير من "فايزر" و"موديرنا"

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لقاح
Sputnik
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سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-V" سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، حسبما ذكر الحساب التابع لـ"سبوتنيك" على "تويتر" اليوم الأحد.

وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".

وأضاف التعليق: "سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير".

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من جهته، قال متحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمار المباشر للصحفيين اليوم إن سعر لقاح "سبوتنيك-V" سيعلن الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات

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