غوتيريش يدعو G20 لتمديد تجميد ديون الدول الفقيرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول مجموعة العشرين، لتمديد تجميد الديون المستحقة على الدول الفقيرة حتى نهاية 2021.

ورحب خلال مؤتمر صحفي له يوم الجمعة بقرار وزراء مالية دول العشرين تجميد ديون الدول الفقيرة لمدة 6 أشهر حتى أبريل 2021.

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وأضاف أنه "يجب القيام بالمزيد، وأنا أصر على تمديد ذلك لاحقا حتى نهاية عام 2021... وتوسيع رقعة المبادرة لتشمل كافة الدول النامية والدول ذات المستوى المتوسط للمداخيل".

يذكر أن وزراء مالية العشرين قرروا تمديد تجميد استحقاق الديون المترتبة على الدول الفقيرة على خلفية تراجع الاقتصاد في الكثير من دول العالم بسبب تداعيات وباء كورونا.

المصدر: نوفوستي