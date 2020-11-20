رئيس المجلس الأوروبي يدعو مجموعة العشرين للتعامل مع التمويل العالمي الأخضر

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إنه يجب على الدول التعاون بشكل أكبر لتعزيز التمويل المستدام، في ظل تحدي تغير المناخ.

ودعا شارل ميشيل، الدول للتعاوان على نحو أكبر لدعم التمويل المستدام، وإنه يجب حشد استثمارات "ضخمة" في سبيل مواجهة تحدي تغير المناخ، مشيرا إلى ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من تطوير معايير السندات الخضراء.

وقال ميشيل: "الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على هذا، نعتقد أنه يجب على مجموعة العشرين أن تتعامل بشكل عاجل مع مسألة التمويل الأخضر العالمية".

يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد المقبلين، التي سوف تتم للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو وذلك في ظل أزمة كورونا التي فرضت قواعد جديدة للحياة.

المصدر:"رويترز"