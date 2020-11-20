الدولار يرتفع بعد إعلان لوزير الخزانة الأمريكي

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، موقفا اتجاهه النزولي حين دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه المجلس الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

ويعيد تحرك منوتشين تخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق.

وقلص الإعلان التفاؤل الناجم عن تقارير ذكرت أن أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقوا على استئناف محادثات بشأن حزمة تحفيز أخرى مرتبطة بفيروس كورونا.

وسجل مؤشر الدولار 92.335 نقطة، بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، ليستقر خلال اليوم بعد أن هبط أثناء الليل ثم ارتفع مجددا مع فتح الأسواق الأوروبية. وعزا محللون أجواء الحذر إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.18725، بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي محدود.

المصدر: "رويترز"