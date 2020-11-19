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برلين: الفرصة متاحة أمامنا للدفاع عن "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

برلين: الفرصة متاحة أمامنا للدفاع عن
Reuters HAN/
لافتة تحمل شعار السيل الشمالي 2
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أكد كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني أن بلاده لديها فرصة للدفاع عن مشروع "السيل الشمالي-2"، ما دامت الولايات المتحدة مستعدة لمناقشته.

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وأضاف: علينا الدفاع عن المشروع بسرعة وأن نوضح للأمريكيين أننا جادون.

وشدد إرنست على أنه يتعين على ألمانيا الرد على أي عقوبات محتملة تطال المشروع بإجراءات مماثلة.

وتعمل الولايات المتحدة على عرقلة تنفيذ مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" إلى شمال أوروبا، وذلك في وقت تخطط فيه واشنطن لزيادة مبيعاتها من الغاز المسال إلى أوروبا.

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من المشروع الذي يتضمن مد خطين لضخ الغاز الروسي بطاقة إجمالية 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع البلطيق إلى ألمانيا.

وقد حصل المشروع على جميع تصاريح التشغيل اللازمة من البلدان التي يمر عبرها.

المصدر: RT + وكالات

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